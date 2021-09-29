Muhalefet, Mecliste "parlamenter sistem" toplantısı yapacak

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmalarının masaya yatırılacağı Meclisteki toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak.

Toplantıda, partilerin kamuoyuna açıklanan parlamenter sistem çalışmalarında yer alan "tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı", "güçlü Meclis" ve "bağımsız yargı" temel ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak.

- "Ortak bir dilimiz olacak"

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Erdem, muhalefet partileriyle "kuvvetler ayrılığı" hedefinde bir araya geleceklerini belirterek, "Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız." dedi.

Bu konuda bir ittifak içinde olduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Seçim ittifakını seçimler yaklaşırken göreceğiz. Bizim CHP ile bir arada olduğumuz, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin içinde olduğunu, olacağını düşündüğümüz bir Millet İttifakı'mız var. Buna ek olarak Gelecek ve DEVA geldi. Bu partilerin Millet İttifakı'nda seçim esnasında olup olmayacağını bilemeyiz. Biz şu anda Anayasa'yı değiştirme ittifakı kurduk. Bu 6 partiyle AK Parti ve MHP'nin çok büyük ayrımı var. Biz 'bu sistem değişecek, parlamenter sistem gelecek' diyoruz. Diğerleri 'bu sistem devam edecek' diyor. Bizi bir araya getiren bu sistemi değiştirme amacımız."