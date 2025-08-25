Muhafazakâr Cruise gemisi ile Umre seyahati başlıyor

Salam Booking ile Hünkar Turizm'in öncülüğünde organize edilen ve 12 Eylül'de Galataport'tan bu yıl son kez hareket edecek Aroya Cruise gemisi ile başlayacak olan tur süresince kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler ile deneyimlenecek. Program, bu yıl yalnızca bir kez gerçekleştirilecek.

Önce Cruise Tatili, Ardından Umre İbadeti

Dini hassasiyetlere ve muhafazakâr yaşam tarzına uygun seyahat seçenekleri sunma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Salam Booking'in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programın detaylarına ilişkin "Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda Umre ile taçlanacak. Konaklama seçeneklerimiz, misafirlerimizin tercihine göre; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe'ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil. Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle tasarlanmış Aroya Cruise gemisiyle gerçekleşecek. Alkolsüz konseptin yanı sıra, ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları bulunuyor. Ailelere özel sosyal alanlar, çocuklara hitap eden oyun alanları ve eğlence parkı gibi detaylarla da herkesin konforu düşünülmüş. Gemide ayrıca 15 restoran, 13 dinlenme alanı, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1000 kişilik tiyatro salonu yer alıyor. Tüm bu hizmetler, 1600'den fazla personel tarafından sunulacak" dedi. Kahraman, "Müslümanlara hak ettikleri seyahat hizmetlerini erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için sadece bir tatil değil, bir yol arkadaşlığı sunuyoruz." diye ekledi.