Der Spiegel'den yapılan açıklamada, muhabir Relotius'un yazdığı 60 haberin en az 14'ünün "hayal ürünü" olduğunun tespit edildiği belirtilmiş, hayali haberler, sahte alıntılar ve detaylar için okuyuculardan özür dilenmişti.

Muhabir Relotius'un büyük ölçekte gazetecilik sahtekarlığı yaptığı ifade edilen açıklamada, "Spiegel'in 70 yıllık tarihinde düşük bir nokta" olarak nitelendirilmiş, Relotius'un çalışmalarını incelemek için de bir iç komisyon kurulduğu bildirilmiş, Relotius, olayın ortaya çıkmasından sonra istifa etmişti.

Almanya'nın ABD Büyükelçisi Richard Grenell, Spiegel'e hitaben yazdığı mektupta, "Endüstrileşmiş bir önyargı kampanyasının kurbanı olduğumuz çok açık. Spiegel'in yönetiminin bu tip haberler yapılmasını desteklediğinden ve muhabirden bu yönde haberler yapmasını talep etmesinden endişe ediyoruz" dedi.

SPIEGEL ÖZÜR DİLEDİ

Dergi, Büyükelçi Grenell’in mektubuna "Bu haberler nedeniyle incinen bütün Amerikan vatandaşlarından özür diliyoruz. Buna karşın size bir noktada itiraz ediyoruz. Biz ABD Başkanı'nı eleştirince bu ABD karşıtlığı değil, sadece Beyaz Saray'da oturan adamın eleştirilmesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.