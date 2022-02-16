İHA

Zonguldak’ta 1 yaşındaki Turna isimli muhabbet kuşunun sahibi, kitle şüphesiyle Zonguldak Veteriner Kliniği'ne başvurdu.

İHA'nın haberine göre yapılan tetkik ve muayene sonrası muhabbet kuşunun rahminde yumurtanın sıkıştığı tespit edildi.

20 dakikalık operasyonla rahimde sıkışan yumurta sezaryenle alındı.

Tedavisi tamamlanan 1 yaşındaki muhabbet kuşu sahibine teslim edilirken Turna için 24 saat tehlikeli sürecinin devam ettiği belirtildi.

Sık görülmese de nadiren bu tür olaylarla karşılaştıklarını ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, “Sahibi, muhabbet kuşunun karnında bir kitle olduğundan şüphelenmiş. Yaptığımız muayenede kuşun rahminde yumurta sıkıştığı tespit edildi. Gaz anestezisi ile yumurtayı almamız gerekiyordu. Bu tür durumlarda diğer anestezileri kullanmak çok tehlikeli.

Neyse ki yumurtayı çıkarttık. Yumurta kanalda değildi. Bir nevi sezaryen yapıldı. Yumurtayı kaplayan rahim (utherus) kesilerek alındı. 24 saat bir tehlikemiz var, antibiyotik kullanacağız. 24 saat geçtikten sonra bir sıkıntı olmayacak inşallah. Bundan sonraki yumurtalarında da bu sıkıntının olma ihtimali var. Çünkü yumurtalık açık değildi. Hastamızı takip edeceğiz.

Bu çok sık olmasa da görülebiliyor. Hayvanın yumurta yapması için yanında bir erkek olması gerekmiyor. Hayvanlar bu mevsimde yumurtlamaya başlıyorlar. Bazen çok kolay oluyor. Biraz basınçla çıkabiliyor bazen de böyle ameliyatla alınıyor” şeklinde konuştu.