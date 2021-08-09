Muğla’da yangına müdahale eden 2 orman işçisi yaralandı

AA

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedyeyle taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Orman işçilerinin kurtarılma anlarını bölgedeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

AA'nın haberine göre; Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.