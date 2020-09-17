Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 sal içindeki 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.