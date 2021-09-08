Bodrum ilçesi açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kurtardığı 26 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.