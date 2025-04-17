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        Haberler Gündem Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 5 tutuklama - Güncel haberler

        Muğla’da kaçak kazıya suçüstü: 5 tutuklama

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle suçüstü gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:10
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        Kaçak kazıya suçüstü: 5 tutuklama
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Kızılköy Sokak mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye düzenlenen operasyonda E.G., S.Ş., Y.Y., A.Ö., E.Ç. ve M.D. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 5 el yapımı patlayıcı kartuş, 3D ultrason dedektör, jeneratör, 2 hilti ve uç takımı ile kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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