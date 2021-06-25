Muğla’da dereye yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Şaban Sağ idaresindeki 07 BOS 033 plakalı otomobil, Demirler Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki susuz dereye devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Sağ, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.