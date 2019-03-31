Muğla’da adaylar oylarını kullandı

YSK’nın kesin aday listelerine göre Muğla Büyükşehirde 2’si bağımsız toplam 10 aday yarışırken, ilçelerde 87 aday kıyasıya rekabet edecek. Bodrum’da 9, Dalaman’da 7, Datça’da 6, Fethiye’de 7, Kavaklıdere’de 5, Köyceğiz’de 5, Marmaris’te 5, Menteşe’de 8, Milas’ta 7, Seydikemer’de 6, Ula’da 6, Yatağan’da 6 aday yarışırken, seçmen sayısı ve nüfus yoğunluğuna göre en çok aday Ortaca’da yarışacak. Ortaca’da 2’si bağımsız toplam 10 aday bulunuyor.



İlçeler bazında en fazla seçmen sayısı 395 sandık ve 129 bin 104 seçmen ile Bodrum’da, ikinci 350 sandık ve 114 Bin 395 seçmen ile Fethiye ve 374 sandık 107 bin 842 seçmen ile Fethiye geliyor. En az seçmen sayısının bulunduğu ilçe ise 8 bin 482 seçmen ve 31 sandık ile Kavaklıdere ilçesi.



Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Büyükşehir adaylarından Millet İttifakı adayı mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Nil Hıdır oylarını kullandılar. Milli İttifakı adayı Osman Gürün Düğerek Mahallesi Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu okulunda, Cumhur ittifakı adayı Mehmet Nil Nıdır ise Şehit ziya Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde kullandı.



Millet İttifakı adayı Osman Gürün oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, “Seçim çalışmalarında toplumu rahatsız edecek, bölecek, gelecekte sıkıntıya sokacak hiçbir söylem olmadı. İnsanlar düşüncelerini değerlendirecek, sonunda sandığa onu yansıtacak. Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toplumun bu seçimden sonra birbirlerine kenetlenerek tek yürek olarak sorunları konuşa konuşa, danışa danışa çözülmesini istiyorum” dedi.



Cumhur İttifakı adayı Mehmet Nil Hıdır oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir demokratik seçim gerçekleştiğini belirten Nil Hıdır, “Seçim döneminde yaptığımız çalışmalarda Muğla olarak, centilmenliği, medeni ilişkilerimizi en üst düzeyde muhafaza ettik. Bu güzel ortam sandığa da yansıyacaktır. Akşam hep birlikte milli iradenin en güzel şekilde tecelli etmesini arzu ediyoruz. Muğla halkı önümüzdeki 5 yılının tercihini en güzel adaydan yana yapacaktır. Kim çıkarsa şimdiden hayırlı olsun” dedi.



