Muğla’da 2 otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

AA

Sedat Tekin'in kullandığı 48 LS 641 plakalı otomobil, Selimiye-Milas kara yolunda, Vahit Saldıran yönetimindeki 48 NV 024 plakalı traktör ve aynı yönde seyir halinde bulunan Ramazan Cenk Akkoyun'un kullandığı 48 LF 638 plakalı otomobille çarpıştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücülerden Sedat Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, devrilen traktörün sürücüsü Saldıran ile traktörde yolcu olarak bulunan Sude Naz, Yağmur Su Saldıran ve diğer otomobilin sürücüsü Akkoyun yaralandı.112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yararlılar, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan kara yolu çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.