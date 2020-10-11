Muğla'yı 9 ayda 610 bin 517 turist ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında turizm hareketliliğinin başladığı kentte, İngilizler başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turist, sağlıklı ve güvenli tatil yapma imkanı buluyor.
Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü Muğla'da, 340 bin yatak kapasiteli turistik tesisler turizme hizmet ediyor.
İl Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentteki turizm hareketliliği özellikle ağustosta arttı, en fazla ziyaretçi ise eylülde geldi. 1 Ocak-30 Eylül döneminde 610 bin 517 turistin tercihi Muğla oldu. Bunun 288 bin 841'ini İngilizler oluşturdu. İngilizleri, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya'dan gelen turistler takip etti.
- "Devlet elinden geldiğince turizmciyi destekledi"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut imkanlar çerçevesinde Türkiye'nin turizmde en iyisini yaparak rakip ülkeler içerisinde en iyi sayılara ulaştığını söyledi.
Dünyada salgınla mücadele sürdürülürken Türkiye'de mücadelenin yanı sıra hizmet sektörünü yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına imza atıldığını anlatan Aslan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Turizm, ülkeye döviz kazandıran önemli bir sektör. Bu açıdan ülkelerin Türkiye'ye turist gönderebilmesi için özellikle devlet nezdinde bütün girişimler yapıldı. Türkiye, Kovid-19 sürecinde başarılı bir sınavdan geçti. Hem bakanlık hem turizmciler hem de hizmet sektörü olarak şu ana kadar başarılı bir çalışma yapıldı. Her kesim üzerine düşeni yaptı. Devlet elinden geldiğince turizmciyi destekledi, turizmci de mümkün olduğunca sektörü ayakta tutmaya çalıştı. Salgın sürecine göre başarılı bir yıl diyebiliriz."
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da Kovid-19 dolayısıyla bu yıl olağanüstü bir yıl geçirdiklerini belirtti.
Sağlıklı ve güvenli turizm anlayışıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Kavala, "İngiltere başta olmak üzere farklı ülkeden gelen turistler Muğla'daki turistik alanları ziyaret edip keyifli vakit geçirdi. Önümüzdeki yıl bölgeye gelen turist sayısında daha çok artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
,Ali Ballı
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