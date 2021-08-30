Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton Bodrum'da sergi ziyaret etti

AA

Büyükelçi Wendy Hinton, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ayla Koçer'in geçen pazartesi günü Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan ve 18 eserin yer aldığı 'Uyan ey iyi ruh' adlı sergisini gezdi.

Geleneksel yöntemlerle boyanmış yün, keçe ve farklı ağaç türleri kullanılan eserleri inceleyip bilgi alan Hinton, sergi anı defterini imzaladı.

Hinton, AA muhabirine, eserlerde insanın birbirine ve doğaya verdiği zararı, iklim değişikliği ve deniz kirliliğinin anlatılmaya çalışıldığı serginin, dünyaya iyi bir mesaj olduğunu söyledi.Başbakan Ardern'e hediye edilen eserin de çok güzel olduğunu ifade eden Hinton, eserde terörizme karşı güzel bir mesaj verildiğini, başbakanlarının terörizme karşı duruşunun belli olduğunu kaydetti.

Büyükelçinin ziyaretinden onur duyduğunu belirten Ayla Koçer ise teröre ve doğaya karşı ortak duyguları olduğunu dile getirdi.

2019 yılında açtığı sergide yer alan ve büyükelçi aracılığıyla Başbakan Ardern'e hediye ettiği eseri anlatan Koçer "Eserde fonda kırmızı renkle terörü anlatmaya çalıştım. Transparan kısmı terörü destekleyenler ya da engellemeyenler de buna dahil, bunları anlatmaya çalıştım. Jacinda Ardern'in adını bir iğneye işledim." dedi.

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör olayından sonra, kadın Başbakan Ardern'in davranışlarından etkilenerek eseri yaptığına işaret eden Koçer, şunları söyledi:

"Jacinda Ardern'in kaybedilenlerin acısını paylaşması, cenaze töreninde onların yanında yer alması, bütün dillerden bütün dinlerden bağımsız olarak insanı merkeze oturtan bir davranıştı. O nedenle çok etkilendim. Jacinda Ardern, eserde beyaz ve lekesiz kısımda teröre karşı olan insanları birleştiren bir iğne vazifesi görüyor, bunu vurgulamaya çalıştım."Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2019 yılındaki terör saldırısının hemen ardından gittiği Christchurch'te başörtüsü takarak Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmiş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletmişti.

Saldırıdan bir hafta sonra Christchurch'te kılınan cuma namazına katılan Ardern, konuşmasına hadisle başlayarak beraberlik mesajı vermişti.