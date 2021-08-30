Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton Bodrum'da sergi ziyaret etti

Büyükelçi Wendy Hinton, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Ayla Koçer'in geçen pazartesi günü Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan ve 18 eserin yer aldığı 'Uyan ey iyi ruh' adlı sergisini gezdi.
Geleneksel yöntemlerle boyanmış yün, keçe ve farklı ağaç türleri kullanılan eserleri inceleyip bilgi alan Hinton, sergi anı defterini imzaladı.
Hinton, AA muhabirine, eserlerde insanın birbirine ve doğaya verdiği zararı, iklim değişikliği ve deniz kirliliğinin anlatılmaya çalışıldığı serginin, dünyaya iyi bir mesaj olduğunu söyledi.Başbakan Ardern'e hediye edilen eserin de çok güzel olduğunu ifade eden Hinton, eserde terörizme karşı güzel bir mesaj verildiğini, başbakanlarının terörizme karşı duruşunun belli olduğunu kaydetti.
Büyükelçinin ziyaretinden onur duyduğunu belirten Ayla Koçer ise teröre ve doğaya karşı ortak duyguları olduğunu dile getirdi.
2019 yılında açtığı sergide yer alan ve büyükelçi aracılığıyla Başbakan Ardern'e hediye ettiği eseri anlatan Koçer "Eserde fonda kırmızı renkle terörü anlatmaya çalıştım. Transparan kısmı terörü destekleyenler ya da engellemeyenler de buna dahil, bunları anlatmaya çalıştım. Jacinda Ardern'in adını bir iğneye işledim." dedi.
15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör olayından sonra, kadın Başbakan Ardern'in davranışlarından etkilenerek eseri yaptığına işaret eden Koçer, şunları söyledi:
"Jacinda Ardern'in kaybedilenlerin acısını paylaşması, cenaze töreninde onların yanında yer alması, bütün dillerden bütün dinlerden bağımsız olarak insanı merkeze oturtan bir davranıştı. O nedenle çok etkilendim. Jacinda Ardern, eserde beyaz ve lekesiz kısımda teröre karşı olan insanları birleştiren bir iğne vazifesi görüyor, bunu vurgulamaya çalıştım."Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2019 yılındaki terör saldırısının hemen ardından gittiği Christchurch'te başörtüsü takarak Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmiş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletmişti.
Saldırıdan bir hafta sonra Christchurch'te kılınan cuma namazına katılan Ardern, konuşmasına hadisle başlayarak beraberlik mesajı vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!