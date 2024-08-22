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        Muğla'nın Marmaris ilçesine yeni öğrenci yurdu kazandırıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 400 kapasiteli yurt 1 Eylül'de öğrencileri kabul edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:41 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:41
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        Muğla'ya yeni öğrenci yurdu
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        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

        Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te 400 kişilik öğrenci yurdunun 1 Eylül itibarıyla hizmete başlayacağı bildirildi.

        Muğla'ya son bir yılda yapımı devam eden tesislerle birlikte 2 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı kazandırıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

        "Muğla'mızda son bir yılda gençlerimiz için çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Marmaris İçmeler Mahallesi'nde, 1 Eylül itibariyle yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 200 kız, 200 erkek öğrencimizin kalacağı 400 kişilik yurdumuz hayırlı olsun."

        BODRUM'A 500 KİŞİLİK YURT BİNASI

        Açıklamada, Bodrum'a 250 kız, 250 erkek öğrenci kapasiteli toplam 500 kişilik yurt binası projelendirilip yer tahsisinin yapılıp imar çalışmalarının başladığı ifade edildi.

        MENTEŞE'YE BİN 500 KAPASİTELİ YURT

        Menteşe ilçesinde 3.Etap 1.500 kapasiteli yurt inşaatın 2025 yılında tamamlanın kapılarını açacağının belirtildiği açıklamada, ilçede kamulaştırılan 18.000 metrekare üzerine kurulu 9 bloktan oluşan yurt binası için de çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

        Gençler ve Muğla için çalışmaya devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edildi.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #MARMARİS
        #öğrenci yurdu
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