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        Haberler Gündem Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin konum, merkez üssü, enlem, boylam, derinlik ve zaman bilgileri Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 19 Ağustos Cumartesi günü Muğla Marmaris ve Kahramanmaraş Göksun'da deprem oldu. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 07:36
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel son depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 19 Ağustos Cumartesi günü Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, konumu ve büyüklüğü hakkında merak edilenler...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          19 Ağustos Cumartesi günü saat 03:14'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

          Kandilli tarafından açıklanan verilere göre saat 01:00'de Muğla Marmaris'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          19 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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