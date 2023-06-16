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Muğla ve Aydın'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Giriş: 16.06.2023 - 06:16 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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DHA

Muğla ve Aydın'da, polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla'nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ve kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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