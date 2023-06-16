Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

DHA

Muğla ve Aydın'da, polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla'nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ve kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.