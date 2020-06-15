Muğla Valisi Esengül Civelek, kente veda etti

AA

Vali Civelek, Muğla Valiliği önünde düzenlenen programda, çalışma arkadaşları, vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler, Muğlaspor taraftarları, kaymakamlar ve belediye başkanları ile vedalaştı.Civelek, burada yaptığı konuşmada, üç yıldır yürüttüğü Muğla Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanması nedeniyle ayrıldığını söyledi.Muğla'da görev yapmaktan, Muğla'ya hizmet etmekten onur, gurur, mutluluk duyduğunu dile getiren Civelek,"Görev yaptığım süre içerisinde Muğla'nın tarihi ve kültürel değerlerinin ayağa kaldırılması, tanıtılması ve ziyaretçiler tarafından keşfedilmesi için büyük çaba sarf ettik. Kentin turizmde isteği yere gelmesi için tüm paydaşlarla el birliği ve gönül birliğiyle çalıştık. Muğla'yı turizmden tarıma tüm alanlarda çok önemli bir noktaya getirdik. Vatandaşlarımızla ve kente gelen misafirlerimizle gönül köprüleri kurduk." ifadelerini kullandı.Civelek, kendisini Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlar duyduğunu kaydetti.Muğla'dan ayrılığının sadece fiziki olduğunu vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:"Bu ayrılığımızın gönülden bir ayrılık olmadığını sizlere ifade etmekten memnuniyet duyarım. Huzurlarınızda şuan onurunu, gururunu yaşadığım Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atayan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Üç yıllık görev süremde Muğla'ya en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti ve çabası içerisindeki çalışmalarımızda, işbirliği, güç birliği, gönül birliği yaptığım herkese çok teşekkür ediyorum."Alkışlarla makam aracına uğurlanan Civelek, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.Civelek daha sonra kentten ayrıldı.