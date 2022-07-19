Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı

AA

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

MİLAS İLÇESİNDEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü. Milas ilçesine bağlı Kayaderesi Mahallesi Gokbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dağlık alanda başlayan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çam Mahallesi Koçak mevkisinde de belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Milas İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.