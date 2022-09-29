Muğla Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Bodrum'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören evli, 2 çocuk babası Caner Yıldız (64), bugün akşam saatlerinde vefat etti. Vali Yardımcısı Yıldız'ın kızı Serra Yıldız, sosyal medya hesabından, "Canım babam Caner Yıldız'ı kaybettik" paylaşımında bulundu

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."