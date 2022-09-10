Sahilleri süsledi... Koparmanın cezası 109 bin TL!

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Sarıgerme sahilinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.
AA'nın haberine göre Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından işletilen Mavi Bayraklı plajda daha sık görülen kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için plajın birçok yerine uyarıcı levhalar bulunuyor.
Özellikle ağustos, eylül, ekim aylarında açan kum zambakları, akşam serinliğinde çevreye yaydığı kokusu, gündüz saatlerinde ise kumsalın üzerinde beyaz renkleriyle ilgi çekiyor.
Plajdaki kum zambaklarının çevresindeki kuru yapraklar görevliler tarafından temizlenirken, açığa çıkan tohumların üzeri de kum ile kapatılıyor. Kumun yaklaşık 80 santim altındaki soğanlarının sökülüp başka yerlere taşınması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan kum zambağı, ilaç sanayisinde ve parfümeride kullanılıyor.
KOPARILMASI YASAK
Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) Başkanı Cengiz İlhan, zambakların çiçekleriyle sahili süslemeye başladığını söyledi.
Kum zambaklarını sahilin gelinleri olarak adlandıran İlhan, "Ekim sonuna kadar kum zambaklarımız sahilimizi süslemeye devam edecek. Kum zambakları akşam üzeri kokusuyla gündüz de gelinlik gibi bembeyaz rengiyle sahilimize renk katıyor. Biz kum zambaklarımızı koruyarak, halkımıza doğayı koruduğumuzda doğanın kendisini nasıl yenilediğini gösteriyoruz" dedi.
Dernek olarak zambakların korunması için mücadele verdiklerini ifade eden İlhan, kum zambaklarını koparma ve soğanlarının çıkarılmasının cezasının 109 bin lira olduğunu belirtti.
İstanbul'dan yaklaşık 3 ay önce gelerek Dalaman'a yerleşen Galip Eminoğlu da Sarıgerme plajını bölgede yetişen zambaklar dolayısıyla çok beğendiklerini ve bölgede sık sık yürüyüş yaptıklarını anlattı.
Endemik türlerin korunması, koparılmaması ve özenle bakılması gerektiğini ifade eden Melda Eminoğlu, "Bunu bilerek davranmak, soğanına çok özen göstermek lazım. Soğanını kopardığınız zaman veya evinize alıp bahçeye ekmek istediğiniz zaman orada tutup tutmayacağı belli değil. Çünkü kumda yetişiyor ve birçok çiçeği kaybediyorsunuz. O yüzden özel kuruluşların çok özen göstermesi gerekiyor. SARÇED'i tebrik ediyoruz. Daha iyi bakılmasını, buraya gelen halkın daha bilinçlendirilmesini, çocukların özellikle bilinçlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!