Muğla'nın turizm merkezlerinde Kovid-19 denetimi

AA

Fethiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Fırat'ın talimatıyla polis ekipleri, ilçe merkezindeki kafeterya ve işletmelerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

İşletme sahipleri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.

İlçenin işlek caddeleri ile sahil bandında yürüyüş yapanlar, maske kullanımı konusunda uyarıldı. Yanında maskesi bulunmayanlara işlem yapıldı.

- Marmaris

Marmaris'te ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

Kafeterya ve işletmelerin yanı sıra yayalar ve sürücülerin tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Tedbirlere uymayan işletme, sürücü ve yayalara işlem yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

- Bodrum

Bodrum ilçesinde de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Polis ve jandarma bölgesindeki denetimlerde, kafe ve restoranların işletmecileri ile vatandaşlar, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmeciler hakkında işlem yapıldı.