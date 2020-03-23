Muğla'nın turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın, gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler çerçevesinde, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından turizm merkezlerinde plajlar, yürüyüş yolları, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Alınan kararlar doğrultusunda yasağın kapsadığı işletmeler kepenk kapatırken, bu turizm merkezlerindeki vatandaşların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.
Bodrum ilçesinde sakinlik hakim. Özellikle güneşli havalarda yoğunluk yaşanan Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde sakin bir gün yaşandı. Kafelerin kapalı olduğu bölgede, yerli ve yabancı turistlerin güneşlendiği kumsallar da kuşlara kaldı.
İlçenin çevre yolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı. Bazı dönemlerde, uzun araç kuyruklarının oluşmasıyla bilinen trafik ışıklarının da bulunduğu kavşaklarda az sayıda araç görüldü. İlçe merkezinde sabah saatlerinden akşama kadar çok sayıda vatandaşın gelip geçtiği Cevat Şakir Caddesi'nde eskiye göre yaya trafiğinin de azaldığı gözlendi.
Bu bölgelerdeki durum, AA muhabirinin "aksiyon kamerası"yla da görüntülendi. Sakinlerinin kapı önü sohbeti ile bilinen ilçeye özgü dar sokaklar da sessizliğe büründü.
- Marmaris
Yüzlerce insanın yürüdüğü ve vakit geçirdiği Uzunyalı, İçmeler, Halk Plajları ve Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim.
Vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uyduğu görülüyor.
- Fethiye
Fethiye ilçesinde çok sayıda kişinin aynı anda yürüdüğü Sahil Bandı'ndaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolları sakinleşti.
Birçok işletmenin de kepenk kapattığı ilçedeki tarihi Paspatur Çarşısı'nda da sessizlik hakim.
İlçedeki bazı bankaların öğleden sonra hizmet vermesi ve içeriye sayılı müşteri alması nedeniyle banka önlerinde yoğunluk oluştuğu, buradaki vatandaşların eldiven ve maske taktığı gözlendi.
,Osman URAS,Sabri Kesen
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!