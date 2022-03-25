Kiracının feci sonu!

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında bir kiracı yaşamını yitirdi.

Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokak'taki evde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tek katlı üstü ahşap çatılı evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Özgül Özdemir yaşamını yitirdi.

Yangının çıkışı ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yangında yaşamını yitiren vatandaşın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.