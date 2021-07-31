Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

Sanatçı Hayko Cepkin, Twitter hesabından yangının görüntülerini paylaştı.