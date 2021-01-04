Ekipler, 34 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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