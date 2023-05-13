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Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde sokakta bulunan kadın cesedinin faili olduğu değerlendirilen E.D Milas adliyesine sevk edildi. Şüpheli E.D.'nin, aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına alındığı öğrenildi

Giriş: 13.05.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla Milas'ta hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
İHA

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski Devlet Hastanesi önünde ölü bulunan Zeynep Başaran’ın ölümü ile ilgili olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Olay yerinde ve çevrede çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını tarayan ekipler, şüphelinin İzmir ilinde yaşadığını tespit etti. Kamyon şoförü olduğu tespit edilen şüpheli E.D.’nin yakalanması için İzmir’e giden ekipler, şüpheli E.D.’nin aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirdiği esnada gözaltına aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli E.D.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüpheliye yönelik saldırı olayına karşı çelik yelek önlemi alındı.

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