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Muğla merkezli "yağma" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Muğla merkezli 6 ildeki "yağma" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Giriş: 02.06.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla merkezli
AA

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin arazi almak için mağdurlara zorla çek-senet imzalatıp yağmacılık yaptıkları iddiası üzerine harekete geçti.

Soruşturma kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinin yanı sıra Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Antalya'daki adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, söz konusu iddialara ilişkin Ö.K, B.K, M.İ.G, T.T, İ.Ç, A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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