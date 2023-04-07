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Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Muğla ve Osmaniye'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yardım toplama yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Giriş: 07.04.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.H.S. ve L.K. tutuklandı, Z.S, M.D. ve O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris'te kendilerini MİT, gizli servis ve istihbarat elamanı ile komutan olarak tanıtarak şehit aileleri ve dini derneklere yardım adı altında vatandaşlardan para toplayan şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmüş, Muğla ile Osmaniye'deki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen H.H.S'nin de bulunduğu 5 şüpheli 5 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin sahte isimler kullanarak 30 kişiden 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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