Muğla merkezli 5 ildeki "kırmızı reçete" operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bodrum ilçesinde özel hastanede çalışan 3 doktorun kırmızı reçeteye tabi ilaçların yer aldığı çok sayıda reçete düzenleyerek anlaşmalı eczaneye yönlendirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 17 Kasım'da Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.