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Muğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, rüşvet alarak kaçak yapılar için hafriyat taşıyan kamyonların kontrol noktasındaki geçişini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Giriş: 07.01.2023 - 00:49 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla merkezli 3 ildeki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama
Muğla merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu
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AA

AA'nın haberine göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında 12 olan gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Y, E.Y, İ.G, M.M, Ö.D, S.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.K, A.Y, Y.A ve G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ocak'ta, arkeolojik sit alanı Kayaköy Mahallesi'ndeki kaçak yapılara hafriyat taşıyan kamyonların, rüşvet karşılığında kontrol noktasından geçişini sağladıkları iddiasıyla Muğla merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla jandarma, zabıta ve belediye personelinin de aralarında olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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