MUĞLA - Karısını öldürüp Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı

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Eşi Selvan A'yı öldürdüğü gerekçesiyle, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaş Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde gözaltına alınan Tanju A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öldürülen kadının ailesinin avukatı Fatih Tahancı, adliye önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin el birliğiyle sona erdirileceğini umut ettiklerini, Tanju A'nın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.Davaya tüm sivil toplum kuruluşu örgütlerinin katılmasını istediklerini ifade eden Tahancı, "İki küçük kız çocuğu annesiz büyüyecek, bu gibi vakalar bir daha yaşanmasın. Selvanlar, Şuleler, Özgecanlar ölmesin istiyoruz." diye konuştu.Selvan A'nın annesi Cemile Kaya da "Fidanımı toprağa verdim. Bir daha geri dönmeyecek." dedi.

Bu arada, cinayet anında Selvan A'nın katil zanlısı Tanju A. hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunmadığı belirtildi.Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde 7 Aralık’ta Selvan A, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, eşini öldürdüğü iddia edilen Tanju A, Antalya’nın Kaş ilçesinde dün gözaltına alınmıştı.