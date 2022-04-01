2022 YILINDA TERAVİH NE ZAMAN SAAT KAÇTA KILINACAK

2022 Teravih namazı 1 Nisan'da yatsı namazına müteakip olak tüm Türkiye 'de ve İslam dünyasının geneinde kılınacak. 2022 yılında ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazları yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Bunun için her il için oldupu gibi 2022 Ramazan ayı Mersin teravih saatleri 1 Nisan 2022 - 1 Mayıs 2022 tarihleri ile bu tarihler arasındaki yatsı namazı saatleri ile aynı olacak.

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