Devrilen motosikletteki Eda öldü!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Eda Koçin hayatını kaybetti, sürücü H.M.D. yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Muğla'da kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana geldi. H.M.D.'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet, şarampole devrildi. H.M.D. ile arkasındaki arkadaşı Eda Koçin, yola savruldu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Tavas ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Koçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ
Sürücü H.M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.