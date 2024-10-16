Dalış yaparken sürat teknesi çarptı!
Muğla'nın Ortaca ilçesinde dalış yapan Şevket Kaplan, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesinde H.İ. yönetimindeki bir sürat teknesi, Sarıgerme Sahili’nde ilerlerken o sırada denizde şinorkel ile dalış yapan Şevket Kaplan’a çarptı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIHayatını kaybeden Şevket Kaplan.
İHA'da yer alan habere göre olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda, Şevket Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından sürat teknesini kullandığı öğrenilen H.İ. gözaltına alındı.
Olayla ilgili Soruşturma sürüyor.