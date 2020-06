Muğla doğal güzellikleriyle büyülüyor

AA

Muğla'da turistik tesisler, mavi yolculuğa çıkan lüks yatlar, günübirlik tur tekneleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesinin ardından "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni dönemde, güvenli ve sağlıklı turizm taahhüdüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü sahiller ve plajlar, hijyen tedbirlerinin alınması ve sosyal mesafe dizaynının yapılmasıyla yeniden ziyaretçilerine kapıları açtı.Sahip olduğu 1484 kilometre kıyı uzunluğuyla dünyanın dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapan Muğla'nın doğal güzellikleri de Anadolu Ajansı (AA) ekibince havadan görüntülendi.Görüntülere yansıyan, Muğla ve ilçelerinin sahil ve plajları, yemyeşil ormanlarla kaplı dağların arasına gizlenmiş el değmemiş mas mavi koylar, tarihin derinliklerine götüren antik kentler adeta büyüledi.Eşsiz koyları ile teknelerin de vazgeçilmez rotası olan dünyaca ünlü Dalyan Kanalı ve sazlıklar ile Gökova Körfezi’ndeki Akyaka, Kandilli Koyu, Karacasöğüt, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı ve Sedir Adasının yer aldığı görüntülerde, Marmaris Körfezi, Bodrum sahilleri, Köyceğiz Gölü, İztuzu Plajı, "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı da mavi ve yeşilin tonlarıyla görsel şölen oluşturdu.- "Turizm hareketliliği başladı"Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ünlü Muğla'nın yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirtti.Güzellikleriyle "yeryüzü cenneti" olarak nitelenen Muğla'nın eşsiz güzellikteki koylarının yanı sıra önemli kültürel yapılara da sahip olduğunu anlatan Bingöl, şöyle konuştu:"Misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla, maviyle yeşilin birbirini kucakladığı eşsiz güzelliklere sahip bir alan. Bu nedenle her yıl milyonlarca kişi tarafından bu güzellikler geziliyor. Bölgedeki koyları turizm sezonunda yerli ve yabancı çok sayıda iş adamı, devlet başkanı ve sanatçı da geziyor. Kentte her geçen yıl hem mavi yolculuk hem de günübirlik tur teknesi anlamında turizm faaliyetine katılan sayısı da gün geçtikçe artıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla turizmde hareketlilik yaşanmaya başladı."Bingöl, "Muğla, maviyle yeşilin birbirini kucakladığı eşsiz güzelliklere sahip bir alan. Tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan bölge, ziyaretçilerin turizmin her çeşidini bulabileceği ve gönüllerince bir tatil geçirebileceği zengin bir destinasyon." diye konuştu.