Muğla Datça'da deprem! İşte 7 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından her gün listeleniyor. İşte 7 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi araştırmaları, yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile paylaşılıyor. İşte 7 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...
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AKDENİZ'DE DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 7 Eylül Perşembe günü saat 06:59'da Datça Muğla'da 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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