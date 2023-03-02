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Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 TIR yardım malzemesi gönderildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'dan bölgeye 690 TIR yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı

Giriş: 02.03.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'dan deprem bölgesine toplamda 690 TIR yardım malzemesi gönderildi
Muğla'dan toplamda 690 TIR yardım malzemesi gönderildi
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AA

İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Tavlı başkanlığında 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, depremin ardından Muğlalıların tek yürek olarak müthiş bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Deprem bölgesine yardımların sürdüğünü aktaran Tavlı, devlet ve milletin el birliğiyle depremzedelerin yaralarının kısa sürede sarılacağını kaydetti.

Tavlı, depremin ardından bölgeye AFAD deposundan 2 bin 409 çadır, 2 bin 807 battaniye, 454 mutfak seti, 5 bin 578 nevresim takımı, 3 bin 197 katlanır yatağın sevk edildiği bilgisini verdi.

Deprem bölgesine Muğla'dan 690 TIR insani yardım ve sağlık malzemesinin ulaştırıldığını dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

"Kentten, 344 yaşam konteyneri, 28 seyyar tuvalet, 13 seyyar banyo, 47 tuvalet ve banyo konteyneri bölgeye gönderildi. Kentimizde 43 bin 663 depremzedeyi misafir ediyoruz. Muğla'dan depremden etkilenen illere ayrıca 3 bin 963 personel ve 751 araç gönderildi. Devletimiz de güçlü, milletimiz de güçlü."

Yaraları birlikte sarmak için vatandaşları "Evim Yuvan Olsun" seferberliğine katılmaya davet eden Tavlı, "Kullanmadığınız bir eviniz varsa ister bedelsiz tahsis ederek ister indirimli kiraya vererek depremzede ailelere destek olun ya da kira yardımı yaparak bu seferberlikte yer alın." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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