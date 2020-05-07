Muğla'daki yurtta 349 Türk vatandaşının karantina süresi tamamlandı

AA

Merkezdeki, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Milli Piyango Yurdu'na 22 Nisan'da getirilen 349 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan dağıtıldı.

Tahliye işlemlerini takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yurtlardan memnun ayrıldığını söyledi.

Evine dönen vatandaşlardan Ahmet Özmen, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, "Burayı anlatmayla bitiremem. Allah devletimizden razı olsun. Bugün bizim geldiğimiz Almanya'da hastayı doktorlar almıyor. Evde kalıp, tedavi oluyorsunuz. Buradaki bakımı Allah aşkına gelip görsünler. Kaldığımız yurtlardaki odalar otel konforunda." diye konuştu.

Yurttan ayrılan opera sanatçısı Gürkan Gider ise vaktinin büyük bölümünü müzikle geçirdiğini, yurtta kaldıkları günlerde karşılaştıkları güler yüz ve hijyenik ortamın herkesi çok mutlu ettiğini dile getirdi.