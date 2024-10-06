Muğla'daki yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.
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Muğla'nın Seydişehir ilçesine bağlı Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
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Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.
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Bölgede soğutma çalışması sürüyor.