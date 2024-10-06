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        Haberler Gündem Güncel Muğla'daki yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü | Son dakika haberleri

        Muğla'daki yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:04
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        • 1

          Muğla'nın Seydişehir ilçesine bağlı Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          Alevler rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

        • 3

          İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

        • 4

          Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

        • 5

          Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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