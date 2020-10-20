Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir restoranda garsonluk yapan A.Ö'nün (26) kaldığı daireye operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 17 bin 310 lira ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.