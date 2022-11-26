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Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor

Giriş: 26.11.2022 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı
Misafirler gecikmedi
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AA

Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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