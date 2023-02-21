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Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Giriş: 21.02.2023 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
Muğla'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
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AA

Alınan bilgiye göre, E.U. idaresindeki otomobil ile Ahmet Fatih Otrar'ın (18) kullandığı motorlu bisiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Çamköy Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışma sonucu motorlu bisikletten düşen Otrar'a aynı istikamette seyreden B.S.G. yönetimindeki otomobil çarptı. Otrar, otomobilin önünde bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Otrar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Diğer sürücüler polis merkezine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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