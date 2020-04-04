Muğla'da yurt dışından getirilen 9 işçi yurda yerleştirildi

Kuru yük gemisinde çalışan ve gemiyle Fethiye Körfezi'ne getirilen 9 işçi, buradan Sahil Güvenlik botuyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İskelesi'ne götürüldü.

Kontrollerinin ardından işçiler, polis eşliğinde Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.

İlk kontrollerde virüs bulgusuna rastlanmayan işçiler, 14 günlük gözetim süresinin ardından evlerine gönderilecek.