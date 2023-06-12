Gülnihal Yıldırım idaresindeki otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde, Arif N. yönetimindeki, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Yıldırım ile Halil Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Halil Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülnihal Yıldırım ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otobüsün sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.