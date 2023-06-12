Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Muğla'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 12.06.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
AA

Gülnihal Yıldırım idaresindeki otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Karabel mevkisinde, Arif N. yönetimindeki, yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Yıldırım ile Halil Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, Halil Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gülnihal Yıldırım ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otobüsün sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de bir ev kurşunlandı
Kocaeli'de bir ev kurşunlandı
Selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı
Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.