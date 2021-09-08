Muğla'da yanan ormanların yeniden canlanmaya başlaması arıcıları umutlandırdı

Türkiye'nin birçok yerinden yola çıkan gezgin arıcılar, ilkbaharda yaptıkları çiçek balı hasadının ardından kamyonlara yükledikleri kovanlarıyla dünya çam balı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'ya gelmeye başladı.
Arıcılar, bölgede son dönemde etkili olan ve günlerce devam eden yangınlarda tahrip olan "bal ormanlarının" yerine farklı alanlara yönlendirildi.
Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarda özellikle çam balı alanlarında büyük zarar oluştuğunu, ancak yeni sahalar oluşturarak bunu telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
Yanan ormanların yüzde 35'inin arıcıların en çok hasat yaptığı alanlar olduğunu anlatan Türk, arıcılar olarak büyük bir yara alsalar da umutlarını yitirmediklerini kaydetti.
Yangın anında ve sonrasında arıcıların yanlarında olduklarını ve sahada hasar tespit çalışması yaptıklarını belirten Türk, "Yangında mucizevi olaylarla da karşılaştık. Köyceğiz ilçesindeki yanan orman sahalarını incelemeye gittik. Yanan yerleri gezerken yanmış sonra yıkılmış bir çam ağacı gördüm. Yanımda bulunan büyüteçle çamı inceledim. Dalların uç kısmı kurumamış, çamda 'Marchalina Hellenica' böceğinin yaşadığını gördüm. Bu bizim için çok büyük bir umut." diye konuştu.
-"Yıkılmayan ağaçlarda arıların uçuştuğunu gördük"
Türk, yanan alanlarla ilgili her zaman umutlarını diri tuttuklarını ve her şartta üretim yapmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Yanmasına rağmen yıkılmayan ağaçlarda arıların uçuştuğunu gördüklerini aktaran Türk, şöyle devam etti:
"Bölgede bulunan arıcılarla da görüşmelerimizde yanan alanlarda yüzde 40 kayıplarının olduğunu ama yüzde 60 oranda bal alabileceklerini söylediler. Bu durum motivasyonumuzu yükseltti. Orada ümit olduğunu gördük ve bölgeye arıcılarımızı yönlendirmeye başladık. Bazı arıcılarımız şimdi o bölgede çam balı hasadı yapacak."
Türk, bölgedeki arıcıların yanan alanlarda bulunan yaş çamların ve kısmen yanmış çamların kesilmemesini istediğini, bu taleplerinin Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce uygun görüldüğünü bildirdi.
Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 80'i Muğla bölgesinde gerçekleştiriliyor.
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