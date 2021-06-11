Muğla'da yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç tedavi gördüğü hastanede öldü

Karagedik Mahallesi'nde atıl durumdaki maden ocağında bulunan kuyuya düşen ve 3 saatlik çalışmayla çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınan İsmail Mert Karaman (18),müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla 29 Mayıs'ta atıl durumdaki maden ocağına giren Karaman, yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşmüş; Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE),Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.