Muğla'da üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağaya cerrahi müdahalede bulunuldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önündeki otoparkta üzerinden araç geçen kaplumbağanın kabuğunda kırıklar ve vücudunda yaralar olduğunu görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kaplumbağayı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerinin cerrahi müdahalesiyle kaplumbağanın kabuğundaki kırıklar tedavi edildi, vücudundaki yabancı maddeler arındırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan kaplumbağa, kafeste gözlem altına alındı.

Kaplumbağa tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.