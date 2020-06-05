Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada, belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araçları kent merkezi ile Bodrum ve Dalaman ilçesi girişlerinde durdurdu.

Araçlardaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.