Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 228 gram esrar, 606 gram toz esrar, 557 gram sentetik uyuşturucu, 8,7 gram skunk, 80 gram kokain, 57 gram eroin, 1,62 gram bonzai, çok sayıda uyuşturucu hap, 161 sentetik ecza, hassas terazi, 13 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ekipler, 39 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.