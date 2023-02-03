Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktar uyuşturucu, 7 hassas terazi, 7 tabanca, 402 mermi, 2 ruhsatsız tüfek, ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 205 lira, 7 bin 335 dolar ve 4 bin 810 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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